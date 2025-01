Premi di produzione, confermata la tassazione con aliquota ridotta al 5%

La legge 207/2024 (Bilancio 2025) interviene in materia di premi di produttività prorogando la norma che prevede la riduzione dal 10 al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per il triennio 2025-27, determinando una tassazione agevolata sulle somme erogate in forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili dell’impresa.

Una scelta importante e opportuna, considerati gli ottimi risultati prodotti dalle norme che incentivano la contrattazione sui premi di risultato e sulla produttività...