Prima casa under 36, stop alle agevolazioni fiscali di Giuseppe Latour









Stop alle agevolazioni fiscali per gli acquisti di prime case da parte di under 36. Si chiuderanno, salvo nuovi interventi, nel 2023 le esenzioni da imposte di registro, ipotecarie e catastali, il credito di imposta Iva e l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui. Il disegno di legge di Bilancio 2024, con l’articolo 3, interviene infatti solo sui mutui prima casa, allungando la vita della garanzia statale rafforzata all’80% per queste compravendite. Ma non proroga il resto della norma.

