Processo fiscale, il Mef sblocca la testimonianza per iscritto

Fino a quando non verrà adottato il decreto ministeriale contenente il modello di testimonianza scritta per il processo tributario sarà utilizzabile il modello previsto dal Codice di procedura civile (Cpc), apportando le necessarie modifiche. A chiarirlo è stato il dipartimento della Giustizia tributaria del ministero dell’Economia e delle finanze in risposta ai quesiti di Telefisco 2024.

La normativa

L’attuale comma 4 dell’articolo 7 del Dlgs 546/1992, introdotto dalla legge 130/2022, ha previsto che la Corte...