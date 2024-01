Procura alle liti con validità estesa: i limiti temporali sono legati all’atto

Nel ricorso per Cassazione, la procura è valida se allegata alla Pec insieme al ricorso e il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare, né successivo alla notificazione del ricorso. In caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, la procura è valida con l’allegazione alla Pec o l’inserimento nella busta telematica di una copia, digitalizzata, redatta su carta, con sottoscrizione autografa della parte, autenticata con firma...

