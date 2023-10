Prodotti alimentari e Iva, sì ad aliquote diverse per canali di vendita di Giorgio Emanuele Degani

È compatibile con la normativa unionale in tema di Iva la norma nazionale che prevede che prodotti alimentari composti dallo stesso ingrediente principale e rispondenti alla medesima esigenza per il consumatore abbiano aliquote Iva diverse a seconda che siano venduti al dettaglio in un negozio o preparati per un consumo immediato. Ciò, a condizione che tali prodotti alimentari non presentino proprietà analoghe nonostante l’ingrediente principale che hanno in comune o che le differenze esistenti tra...