Professioniste neo mamme, adempimenti tributari sospesi in caso di parto o malattia dei figli

Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti tributari per chi svolge la libera professione in caso di ricovero dei figli minori per infortunio o malattia grave e a carico delle libere professioniste in caso di parto o di interruzione della gravidanza oltre il terzo mese. È quanto prevede un emendamento al Ddl lavoro, proposto dal deputato Andrea de Bertoldi (gruppo misto) approvato l’11 settembre dalla Commissione lavoro alla Camera.

In pratica viene ampliata l’applicazione della norma...