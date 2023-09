Professionisti centrali per l’applicazione degli standard Esrs di Federica Micardi









La gestione dell’entrata in vigore della Corporate sustainability reporting directive costituisce una priorità. È quanto sostiene il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio nel suo intervento al Meditari accountancy research conference 2023. «La Commissione europea ha modificato in modo non trascurabile anche gli European sustainability reporting standards (Esrs) del primo draft di atto delegato posto in consultazione il 9 giugno - sottolinea de Nuccio - nell’ottica...