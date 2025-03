Professionisti, il cessionario del credito applica la ritenuta

Con la risposta a interpello 68/2025 l’agenzia delle Entrate ha precisato gli adempimenti fiscali che devono essere posti in essere ogniqualvolta, come accade spesso nelle situazioni di crisi aziendale, i crediti verso l’impresa che ha avuto accesso a un concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale vengono ceduti dai rispettivi titolari a terzi, in genere società specializzate nell’acquisto e nella gestione di tali crediti. Il chiarimento fornito riguarda, in particolare, il caso della ...

