Progetti di innovazione: contributi diretti o servizi a costi agevolati di Roberto Lenzi









Il Pnrr stanzia i fondi per rendere servizi alle imprese tramite i centri di competenza ad alta specializzazione e tramite i poli di innovazione digitale. Gli incentivi – che possono arrivare, per le piccole imprese, al 100% della spesa – non sono cumulabili col credito di imposta per attività di R&S o per l’innovazione. Questo prevede il decreto 10 marzo 2023 del ministero delle Imprese e del made in Italy, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile. Disponibili 350 milioni.

I servizi ammissibili

Alle imprese verranno...