Pronta la versione finale del 730: scelta per gli affitti brevi al 21%

L’agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva il modello 730/2025 per i redditi 2024 con il provvedimento 114763/2025. Via libera anche ai modelli 730-1 concernente la scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per Caf e professionisti abilitati, concernenti la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, 730-3 con il prospetto di liquidazione dell’assistenza fiscale, 730-4 e 730-4 integrativo relativi...

