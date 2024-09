Proroga Covid in fuorigioco per le annualità di passaggio

La proroga Covid di 85 giorni del termine di prescrizione e decadenza si applica solo per l’anno d’imposta i cui termini scadevano nel 2020 (anno d’imposta 2015 in caso di dichiarazione presentata) e non per i periodi d’imposta i cui termini erano di passaggio nel 2020 (corrispondenti agli anni d’imposta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020). In sostanza, per tutte le annualità di passaggio e ancora accertabili al 2020 (annualità 2016-2020) non vi è spazio per un effetto a cascata che sarebbe irrazionale...

