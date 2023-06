Quasi 72mila enti ammessi al 5 per mille di Annarita D'Ambrosio









Sono da ieri consultabili sul sito dell’agenzia delle Entrate nell'area tematica «5 per mille» gli elenchi per la destinazione della quota percentuale dell’Irpef 2022 con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti in dichiarazione, insieme agli importi attribuiti.

Beneficiari 71.674 enti con prevalenza di quelli del terzo settore e Onlus (50.301). A seguire le associazioni sportive dilettantistiche (12.751), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (427), quelli che operano nel ...