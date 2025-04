Quote di minoranza, conferimenti neutrali in holding di famiglia

I commercialisti evidenziano i positivi risvolti della norma relativa ai conferimenti di minoranza qualificata che consente di conferire in neutralità le partecipazioni detenute da moglie e marito in una stessa holding (senza più dover ricorrere a due holding unipersonali). Ma si deve sempre trattare di partecipazioni entrambe qualificate. Ciò costituisce un limite soprattutto in vista della finalità di agevolare i passaggi generazionali, per cui sarebbe utile che i due conferimenti fossero detassati...

