Quote, niente rimborso con la rivalutazione-bis da parte del donatario di Dario Deotto e Luigi Lovecchio









Il donatario di una quota di partecipazione non può chiedere a rimborso l’imposta sostitutiva versata dal donante, qualora il primo provveda ad effettuare una seconda rivalutazione della medesima quota. Il rimborso spetta infatti unicamente se il richiedente coincide con il soggetto che ha eseguito il primo pagamento. La precisazione, contenuta nell’ordinanza della Cassazione n. 31054, è utile anche in vista della scadenza del 15 novembre per il pagamento della rivalutazione delle quote possedute al primo gennaio scorso (si veda anche l’articolo «Niente rimborso della sostitutiva con la nuova rivalutazione effettuata dal donatario» di Andrea Taglioni).

La questione sottoposta alla Corte riguardava il caso di una donazione di quota di partecipazione, in relazione alla quale il donante aveva perfezionato una prima rivalutazione. Il donatario aveva a sua volta proceduto ad eseguire una seconda rivalutazione, versando per intero l’imposta dovuta. Successivamente, il medesimo donatario richiedeva il rimborso dell’imposta a suo tempo pagata dal dante causa, chiedendo l’applicazione in via analogica dell’ articolo 7, comma 2, lettere ee) e ff), del Dl 70/2011. In forza di quest’ultima disposizione, il contribuente che effettua una seconda rivalutazione di quote ha diritto a scomputare o a chiedere il rimborso dell’imposta pagata in occasione della prima.

La Cassazione ha innanzitutto ribadito che la disciplina in esame si risolve in una manifestazione di volontà, tendenzialmente irretrattabile, fatta eccezione unicamente per gli errori essenziali, facilmente riconoscibili dall’Amministrazione finanziaria. Ne deriva che la rivalutazione in questione non può essere né emendata né revocata. Il perfezionamento della stessa, in continuità con quanto da sempre sostenuto dall’Agenzia delle Entrate (da ultimo, circolare n. 16/E/2023), si ottiene con il pagamento del totale o della prima rata. Viene inoltre ricordato che, in caso di donazione, il donatario assume come valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione quello determinato in capo al dante causa, al fine di prevenire manovre elusive.

La Corte rigetta la tesi del contribuente, asserendo che la previsione invocata, contenuta nell’ articolo 7, presuppone che chi chiede il rimborso sia lo stesso soggetto che ha versato l’imposta afferente la prima rivalutazione. Né può in contrario sostenersi che, comportando la donazione una successione a titolo particolare del beneficiario nella posizione del dante causa, ciò possa legittimare il primo alla presentazione della domanda di rimborso. L’imposta sostitutiva, infatti, ha carattere personale, e non reale, e dunque non consente di configurare ipotesi di subentro di un contribuente in un altro. Anche nel caso della successione ereditaria i precedenti della Corte sono nel senso di negare agli eredi il diritto al rimborso dell’imposta versata dal de cuius, pur in presenza di una situazione, del tutto incolpevole, che ha reso impossibile la fruizione della rivalutazione.