Ravvedimento operoso per i ritardi delle Certificazioni uniche

Da quest’anno può presentare il 730 non solo chi nel 2024 non ha un sostituto d’imposta tenuto al conguaglio, ma anche coloro che non hanno avuto alcun reddito di lavoro o di pensione nel 2023. Quanto ai sostituti, l’eventuale ritardo nell’invio delle Certificazioni uniche può essere sanato con ravvedimento operoso.

Sono due delle novità contenute nella circolare 12/E/2024 dalle Entrate, che contiene alcune risposte ai quesiti sulla campagna del 730/2024.

Sull’estensione della platea dei destinatari...