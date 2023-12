Ravvedimento speciale anche per l’indebita compensazione

Si allargano le maglie del ravvedimento speciale che potrà essere utilizzato anche per regolarizzare l’indebita compensazione di crediti. La risoluzione 67/E/2023 delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi all’ambito di applicazione del ravvedimento operoso speciale confermando che è regolarizzabile l’indebito utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, mediante rimozione della violazione e versamento delle relative sanzioni (ex articolo 13, commi 4 e 5, Dlgs n. 471/1997...

