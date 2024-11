Ravvedimento speciale, il calcolo parte dal reddito dichiarato

Le imprese e i lavoratori autonomi soggetti agli Isa che, entro il 31 ottobre scorso, hanno aderito al concordato biennale e quelli che lo faranno entro il 12 dicembre in virtù di quanto previsto dall’articolo 1 del Dl 167/2024 hanno la possibilità di opzionare anche la sanatoria (ravvedimento) prevista dall’articolo 2-quater del Dl 113/2024. Dal provvedimento delle Entrate del 4 novembre si comprende come non esista alcuna istanza di adesione da presentare, ma la scelta si concretizzi semplicemente...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi