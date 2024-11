Ravvedimento speciale, validi i versamenti di società e associazioni per conto dei soci

In arrivo ulteriori modifiche alla sanatoria per i periodi d’imposta 2018-2022 riservata a chi aderisce al concordato preventivo biennale. Vengono ammessi anche gli esclusi Isa cosiddetti «multiattività» e si sdogana (finalmente) la regola che per i soggetti «trasparenti» il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali può essere eseguito anche dal soggetto partecipato. È quanto prevedono due emendamenti presentati dai relatori (Paola Ambrogio di Fratelli d’Italia...

