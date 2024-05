Realizzo controllato, ampliamento ridotto dal computo unitario

Le modifiche che la bozza del decreto legislativo Irpef Ires – approvata in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 aprile – apporta al regime di realizzo controllato dei conferimenti di partecipazioni qualificate di cui all’articolo 177, comma 2-bis, del Tuir sono da accogliere certamente con favore. Gli interventi sono diretti ad ampliare l’ambito applicativo di una norma che, oltre a prevedere già di per sé requisiti molto più stringenti rispetto a quelli fissati per i conferimenti ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi