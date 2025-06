Reato di contrabbando, nuove soglie Iva con effetto retroattivo

Innalzamento della soglia di contrabbando che scatta a partire da 100mila euro per l’Iva e per gli altri diritti di confine diversi dal dazio, con effetti retroattivi, anche ai fini delle sanzioni amministrative applicabili, sui procedimenti in corso. Apertura di nuove strade di regolarizzazione con revisione delle circolari 22 e 25 emanate dall’agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm) dopo la pubblicazione del Dlgs 141/2024 e delle Disposizioni nazionali complementari del codice doganale dell’Unione...

