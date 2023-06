Redditi e Isa 2023, anomalie sotto la lente: un alert sui falsi positivi di Comitato tecnico AssoSoftware

È da pochi giorni attivo - sul sito istituzionale di AssoSoftware - il consueto servizio dedicato agli intermediari fiscali, di monitoraggio delle segnalazioni “false positive” generate dai software di controllo Sogei, per i modelli di dichiarazione Redditi 2023 e Isa 2023.

Si tratta di quelle segnalazioni di anomalia erroneamente generate dai software di controllo Sogei, in relazione a dichiarazioni che, invece, sono state correttamente compilate e che, quindi, non devono essere corrette, né modificate. La presenza di queste anomalie, qualora contrassegnate con “tre asterischi” (***), impedisce all’intermediario la trasmissione delle dichiarazioni.



Il servizio, seppur dedicato agli intermediari fiscali, è liberamente accessibile a tutti dalla home page del sito istituzionale di AssoSoftware www.assosoftware.it, senza necessità di registrazione.

Va ricordato che la gestione delle anomalie è uno degli aspetti più complessi che quotidianamente affrontano i produttori di software di qualsiasi settore, compresi quelli che realizzano procedure gestionali, che hanno l’ulteriore caratteristica di essere in continuo ed incessante aggiornamento. Non fanno eccezione i software di controllo e i sistemi di accettazione degli enti destinatari, anch’essi sottoposti al medesimo continuo e incessante aggiornamento.

In caso di problemi in fase di controllo e/o di trasmissione di flussi telematici, non è sempre facile capire se i problemi segnalati sono reali, ossia generati dal gestionale su cui deve intervenire il produttore del software, oppure se si tratta di errori falsamente generati dal software di controllo, su cui deve intervenire l’ente destinatario. In queste situazioni il rischio di “rimpallo” delle responsabilità è elevato e a rimetterci è sempre l’utente finale.

Diventa quindi indispensabile, sia per gli utenti che per gli addetti ai lavori, poter fruire di strumenti in grado di aiutarli a comprendere dov’è esattamente il problema.

Lo strumento di controllo

Il servizio di AssoSoftware censisce le anomalie “certe”, ossia verificate dalle software house e/o convalidate dalla Sogei ed è frutto dell’intenso lavoro svolto dalle software house aderenti, che quotidianamente si confrontano - per il tramite del Forum AssoSoftware - con i referenti incaricati dell’agenzia delle Entrate e della Sogei. Il risultato di questa attività è un documento in formato Excel, aggiornato con cadenza settimanale, che offre agli intermediari fiscali un quadro sostanzialmente completo delle segnalazioni di anomalia erroneamente generate dai Controlli Sogei, segnalazioni quasi sempre impossibili da comprendere.

Vengono inserite nell’elenco solo le segnalazioni sottoscritte da almeno due aziende associate, oltre a quelle già convalidate dalla Sogei. Per effetto del doppio riscontro, ovvero della convalida da parte della Sogei, vi è la ragionevole certezza che tutte le anomalie indicate siano davvero riconducibili ai diagnostici della Sogei e non al software che ha generato il file telematico.

La categorizzazione delle segnalazioni

Per agevolare la ricerca, le segnalazioni sono ordinate in modo cronologico e differenziate per versione del software di controllo, mettendo puntualmente in evidenza se l’anomalia è ancora presente o se è già stata oggetto di opportuna correzione con una release successiva.

Le segnalazioni sono categorizzate in base al loro sfondo colorato: rosso, giallo e verde:

• le segnalazioni rosse sono anomalie segnalate dalle software house e in attesa di riscontro da parte di Sogei;

• le segnalazioni gialle sono quelle che saranno risolte nella prossima versione del controllo secondo AssoSoftware;

• le segnalazioni verdi sono già state risolte in una versione precedente dei controlli Sogei o possono essere bypassate in modo creativo dalla software house in attesa di correzione.

Le informazioni fornite sono organizzate per colonne:

• data e ora pubblicazione interventi sul forum AssoSoftware;

• modello di dichiarazione;

• quadro della dichiarazione;

• gravità dell’anomalia (***) e confermabilità (***C);

• versione della procedura di controllo;

• note e suggerimenti operativi.

L’intermediario dovrà contattare la propria software house o il call center dell’amministrazione finanziaria solo qualora la segnalazione del diagnostico non sia stata documentata da AssoSoftware.

Se l'anomalia è invece fra quelle censite, questi dovrà semplicemente attendere il rilascio da parte della Sogei della nuova versione del software di controllo (in tale occasione l’anomalia verrà indicata nell’elenco come verde).Il servizio di consultazione delle anomalie segnalate rimarrà attivo, come di consueto, fino al termine di scadenza della presentazione dei modelli Redditi 2023.