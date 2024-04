Reddito d’impresa, più vicini i valori contabili e fiscali

Il decreto legislativo approvato il 30 aprile dal governo con riferimento al reddito d’impresa si prefigge l’obiettivo di avvicinare i valori contabili a quelli fiscali, mediante alcune previsioni che mettono fine a dei classici casi di doppio binario e rivedono la fattispecie dei riallineamenti che nel tempo era divenuta troppo complessa per via di molteplici possibilità e troppe norme in essere. Ma andiamo con ordine.

Seguendo i principi della legge delega che prevedevano il superamento del doppio...