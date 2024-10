Reddito d’impresa, riporto perdite con meno limiti nel trasferimento

Facilitata la circolazione infragruppo di asset fiscali. Possibilità di elevare le perdite riportabili utilizzando il valore economico del patrimonio netto se più alto di quello contabile. Non penalizzazione delle perdite realizzate a partire dall’ingresso dell’impresa nel gruppo societario. Sono tanti i punti di forza dello schema di Dlgs Irpef-Ires in tema di riporto delle perdite, che sarà applicabile alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del...

