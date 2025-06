Reddito effettivo per i tetti alle detrazioni

Ai fini del tetto agli oneri detraibili, introdotto dalla legge di Bilancio 2025, si deve tener conto anche di alcuni redditi soggetti a regimi sostitutivi e, in caso di concordato preventivo biennale, del reddito effettivo e non di quello oggetto dell’accordo con il fisco. Restano salvi i redditi agevolati per i quali la legge istitutiva non prevede il cumulo (ad esempio impatriati, frontalieri, lezioni private).

La circolare n. 6/E/2025, pubblicata il 29 maggio scorso, tra gli altri chiarimenti (...