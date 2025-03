Regimi agevolativi, ultima chiamata per comunicare le variazioni con il modello Eas

Per gli enti associativi c’è tempo fino a lunedì 31 marzo per la presentazione del modello Eas. Si tratta di un adempimento che sono tenute ad ottemperare tutte quelle realtà che, in presenza di variazioni fiscalmente rilevanti, intendano beneficiare di regimi agevolativi quali la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici (articolo 148 del Tuir), o l’esclusione ai fini Iva prevista dall’articolo 4 del Dpr 633/72.

Attraverso la compilazione del modello Eas, infatti, si consente all’agenzia...