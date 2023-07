Registratori di cassa, bonus 50 euro solo con pagamenti tracciabili di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce









Bonus di 50 euro per l’adeguamento dei server RT e dei registratori di cassa alla lotteria istantanea dei corrispettivi solo se in possesso della fattura e solo se è già stato effettuato il pagamento dell’intervento con strumenti tracciabili, utilizzandolo in compensazione con il codice tributo «7032».

Sono queste le principali regole da seguire per poter fruire già nella prossima liquidazione Iva del beneficio di cui all’articolo 8 Dl 176/2022 dopo l’emanazione del provvedimento n. 231943/2023 dell...