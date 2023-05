Registrazioni insufficienti per provare costi fittizi di Laura Ambrosi









Le registrazioni foniche effettuate da privati poste a base dall’amministrazione finanziaria per una rettifica di costi fittizi sono insufficienti a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva come previsto dalla nuova norma sull’onere probatorio in capo all’ente impositore. A fornire questa indicazione è la Cgt di primo grado di Reggio Emilia con la sentenza 67/2023 depositata il 20 aprile.

A una srl erano contestati costi derivanti da...