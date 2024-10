Registro, dal prossimo 1° gennaio al via l'autoliquidazione del tributo

Il Dlgs n. 139/2024, in vigore dal 3 ottobre 2024, è intervenuto anche in materia d'imposta di registro, razionalizzandone la disciplina. Tra le novità più rilevanti vi sono l'introduzione del principio di autoliquidazione dell'imposta da parte dei soggetti tenuti al pagamento del tributo nonché le modifiche in tema di trasferimenti d'azienda e acconti.