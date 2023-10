Possibile riallineare le rimanenze del magazzino di Marco Mobili e Giovanni Parente









Nessuna sanatoria, come affermato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti dopo il Consiglio dei ministri di lunedì. Ma nella manovra, il cui testo è in via di definizione, entra una regolarizzazione fortemente voluta dalla Lega. L’intento dei due promotori della misura (il sottosegretario al Mimit Massimo Bitonci e il presidente della commissione Attività produttive della Camera Alberto Gusmeroli) è quello di consentire un riallineamento tra il magazzino reale ed eventuali discordanze rispetto...