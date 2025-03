Rendicontazione di sostenibilità: la domanda di abilitazione dei revisori

Mentre il decreto-legge “Milleproroghe” in fase di sua conversione in legge n. 15 del 2025 è intervenuto anche sui requisiti per il rilascio della attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2025, è stato individuato il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento...

