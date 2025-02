Rentri, troppe incognite con il rinvio del primo obbligo di iscrizione

Sul filo di lana dello scadere del termine di iscrizione al Rentri (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) per la prima “tranche” di imprese, lo scorso 13 febbraio l’Aula del Senato ha approvato una confusa proroga del termine per l’iscrizione del primo e più corposo gruppo di soggetti obbligati.

Inserito nel Ddl di conversione in legge del Milleproroghe (Dl 202/2024), ora il testo passa alla Camera, ma i tempi stretti per la conversione non lasciano spazio a modifiche. Tecnicamente...