Report di sostenibilità con platea estesa lungo tutta la filiera di Laura La Posta









«Sulla sostenibilità è l’ora di agire e di diventare i principali consulenti degli imprenditori non solo per la reportistica, ma anche per la gestione dei dati chiesti dalle banche per elaborare i rating Esg». È una chiamata alle armi quella di Gian Luca Galletti, consigliere Cndcec delegato allo sviluppo sostenibile, nella prima giornata del congresso nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L’ex ministro dell’Ambiente dei Governi Renzi e Gentiloni ha provato a motivare la...