Reporting di sostenibilità, revisori con cinque crediti per attestare la conformità

Approvati due emendamenti al decreto Milleproroghe riguardanti il reporting di sostenibilità. Il primo è una misura transitoria per i revisori, che potranno rilasciare attestazioni di conformità per i rendiconti di sostenibilità 2024 a condizione che abbiano maturato cinque crediti formativi specifici. Il secondo è una proroga della disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni di carattere non finanziarie (Dnf) relative agli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024. Queste disposizioni rispondono...

