Residenza fiscale, nuove norme senza retroattività

Le nuove regole sulla residenza fiscale introdotte valgono dal 1° gennaio 2024 e non possono essere applicate retroattivamente in quanto non si tratta di norme interpretative. Ad affermarlo è la sentenza 19843/2024 della Cassazione depositata il 18 luglio.

La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un contribuente residente nel Principato di Monaco avverso un avviso di accertamento con il...