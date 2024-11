Residenza delle società ed esterovestizione, criteri ancora da allineare

La presunzione di residenza delle società e degli enti non si è adeguata completamente ai nuovi criteri recati dall’articolo 73, comma 3, del Tuir. Ai fini dell’individuazione della residenza fiscale delle società e degli enti, il Dlgs 209/2023 ha modificato gli articoli 5, comma 3 e 73, comma 3, del Tuir, sostituendo i previgenti criteri della sede dell’amministrazione e dell’oggetto principale con quelli della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale, fornendo per...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi