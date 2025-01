Responsabilità del professionista: scudo al test della Cassazione

Sulle condizioni che determinano la responsabilità del consulente e più in generale del professionista a titolo di concorso, rispetto alle violazioni fiscali commesse dal proprio cliente esiste una chiara divergenza in seno alla sezione tributaria della Corte di cassazione. A evidenziarlo è la stessa Corte di cassazione con l’ordinanza interlocutoria 31062/2024 che, proprio per tale ragione, ha ritenuto necessario esaminare la vicenda posta in decisione attraverso una pubblica udienza nel contraddittorio...

