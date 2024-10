Resta l’imposta dimezzata al 5% sui premi di produttività

Tassazione dimezzata al 5% per i premi di produttività erogati in virtù di accordi collettivi nel triennio 2025-2027. L’articolo 67 del Ddl di Bilancio conferma la riduzione dell’aliquota di tassazione dei premi dal 10% al 5% in continuità con gli anni 2023 e 2024. A essere agevolati sono gli emolumenti retributivi dei dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili...

