Restyling della disciplina degli Ets nel segno della semplificazione

Un intervento di significativo restyling, nel segno della semplificazione è stato portato dalla legge 104/2024 alla disciplina degli Ets contenuta nel Dlgs 117/2017 e alcune novità anche per le imprese sociali di cui al Dlgs 112/2017. Sono interessate in particolare e in maggioranza le norme relative agli obblighi di natura contabile e relativa reportistica.