Terzo settore, corsa ai fondi per i progetti delle reti

In arrivo i fondi per reti del terzo settore. Come reso noto dall’avviso 2/2024 del ministero del Lavoro, sono 22,7 milioni le risorse destinate al Terzo settore per fruire delle quali è disponibile il decreto direttoriale 189. Le istanze per accedere al fondo stanziato dall’articolo 72 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore o Cts), per sostenere progetti a rilevanza nazionale, potranno essere presentate dal prossimo 23 settembre. Un appuntamento atteso ogni anno dal Terzo settore e che registra...

