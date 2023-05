Reverse charge in dichiarazione solo con Iva di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Nel quadro VJ della dichiarazione annuale vanno indicate solo le operazioni per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario o committente. L’ampio perimetro applicativo del reverse charge potrebbe aver determinato errori che in alcuni casi non sono nemmeno sanzionabili e, quando lo sono, potrebbero rientrare nella definizione delle violazioni formali.

L’applicazione dell’inversione contabile non comporta sempre l’emersione d’imposta. Le operazioni da integrare/autofatturare potrebbero infatti essere...