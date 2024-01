Revisori legali, aumenta il contributo annuale per l’iscrizione nel Registro

Dal 1° gennaio 2024 il contributo annuale a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali è determinato in 47 euro, rispetto ai 35 euro previsti nel 2023; è stato, infatti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2024, n. 4, l’atteso decreto del Mef del 29 dicembre 2023 con il quale il contributo annuale è stato rideterminato per il 2024 e 2025 (per il 2025 il contributo è fissato per un importo pari a 57,00 euro).

Soggetti che devono versare il contributo

Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le società...