Revisori legali, nuove regole per l'esame di abilitazione









Una prova scritta con cinque ore di tempo per rispondere a nove quesiti, suddivisi in gruppi di tre, a domanda aperta sulle materie d’esame previste, per quel giorno, dal decreto con cui è stato indetto l'esame. Con la possibilità di consultare testi legislativi non commentati, presentati dal candidato prima dell’inizio delle prove scritte che abbiano ottenuto un preventivo via libera dalla commissione. Con la pubblicazione in «Gazzetta» del decreto 71/2023 del ministero della Giustizia di concerto...