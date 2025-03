Riaddebito delle spese al cliente: nessuna penalizzazione per i professionisti

Le spese sostenute per l’esecuzione di un incarico professionale e addebitate analiticamente nei confronti del cliente non concorrono a formare il reddito professionale. Simmetricamente, le spese sostenute non sono deducibili e non concorrono alla diminuzione del reddito di lavoro autonomo. È una delle novità previste dall’articolo 5 del Dlgs 192/2024. La novità si applica al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

La ratio della disposizione è intuibile. Il legislatore fiscale, facendo leva...