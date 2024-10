Ricarica elettrica in abbonamento, ai fini Iva rileva il paese in cui si effettua l’operazione

La Cgue, con sentenza resa nella causa C-60/2023, è tornata ad esprimersi in ordine alla rilevanza ai fini dell’Iva dei servizi di ricarica dei veicoli elettrici. I giudici hanno statuito che nel caso in cui l’utente stipuli un servizio di abbonamento per l’accesso ad una rete di stazioni di ricarica di veicoli elettrici gestite da diversi operatori professionali, si verifica una doppia cessione dell’energia elettrica rilevante ai fini Iva: la prima, dal fornitore di energia elettrica al fornitore...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi