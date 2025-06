Ricerca, la certificazione dell’esperto salva il credito anche dopo il verbale

Ha diritto all’agevolazione per ricerca e sviluppo – sotto forma di credito d’imposta – la società che dia prova della novità del progetto prodotto mediante l’esibizione di certificazione resa da un professionista qualificato iscritto all’albo dei certificatori abilitati al rilascio di certificazioni presso la Direzione Generale per la politica industriale, l’innovazione e le Pmi del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).

La vicenda

Così conclude la Cgt di secondo grado della Lombardia nella sentenza...