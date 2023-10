Ricerca e sviluppo, sanatoria prorogata al 30 giugno 2024 di Emanuele Reich e Franco Vernassa









Le istanze del mondo imprenditoriale sono state accolte. L’articolo 5 della bozza di Dl Anticipi – approvato in Consiglio dei ministri insieme alla manovra - posticipa dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine per presentare l’istanza di adesione alla sanatoria 2015-2019 sul credito d’imposta ricerca e sviluppo, ai sensi dell’articolo 5, commi da 7 a 12, Dl 21 ottobre 2021, n. 146 e successive modifiche. Contemporaneamente sono esplicitamente prorogati i termini di accertamento per gli anni...