Ricerca e sviluppo, termini ordinari con la violazione del manuale di Frascati di Marco Nessi e Roberto Torelli

La sentenza 738 della Cgt Marche ha riconosciuto l’illegittimità dell’atto di recupero notificato dall’agenzia delle Entrate perché va riconosciuta la non spettanza e non l’inesistenza

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La contestazione di un credito di imposta ricerca e sviluppo indebitamente fruito per presunta violazione del «manuale di Frascati» deve essere considerato un credito non spettante e non inesistente. Ne consegue che i termini di decadenza del potere di rettifica dell’agenzia delle Entrate sono quelli ordinari e non gli otto anni previsti per i crediti inesistenti. In ogni caso, poi, se l’impresa ha brevettato la ricerca per la quale ha fruito del credito (anche sotto forma di brevetto di utilità ...