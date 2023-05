Riciclaggio, con gli indici di anomalia dell’Uif un cambio di rotta di Andrea Vicari









Il 12 maggio, l’Unità di informazione finanziaria presso Banca d’Italia ha emanato il provvedimento contenente tutti gli indicatori di anomalia, che da tempo era in gestazione (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Un pregevole sforzo di consolidare in un unico documento legislativo, tutti gli indicatori per la selezione di situazioni che possono far sospettare l’esistenza di fenomeni di riciclaggio e che dovrebbero indurre a segnalare l’operazione come sospetta alle autorità.

Prima di questo esistevano...