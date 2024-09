Rientro dei cervelli, a carico se il reddito tassato è inferiore a 2.840 euro

Il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori in possesso dei requisiti per beneficiare degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo. È quanto prevede l’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 78 del 2010. Ne consegue che la quota di reddito prodotta da tali soggetti, esclusa da imposizione, non rileva ai fini della determinazione del “reddito complessivo” (circolare 17/E del 2017...

