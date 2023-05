Riforma del lavoro sportivo al debutto dal 1°luglio di Andrea Mancino e Gabriele Sepio









Riforma dello Sport: confermata l’entrata in vigore a far tempo dal 1° luglio prossimo delle norme sul lavoro sportivo con diverse modifiche e adattamenti. Al momento dalla prima bozza del decreto, esaminata in prima lettura nel Consiglio dei ministri di mercoledì, emergono infatti alcuni dati di interesse. Anzitutto gli interventi correttivi non riguardano solo il decreto 36/21, in tema di enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo, ma anche gli altri provvedimenti. Vale a dire, ad esempio, ...